Алексей Текслер об обращении президента РФ: «Предельно четкое послание всем, кто посягает на суверенитет и безопасность России»

Губернатор Челябинской области считает, что происходящие события — это вызов для всех

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на послание главы государства, с которым Владимир Путин выступил в связи с применением на территории России дальнобойного оружия западного производства.

По убеждению Алексея Текслера, происходящие события — это вызов для всех.

«Далеко не впервые за последние годы, но впервые столь открыто и цинично коллективный Запад обозначает свое участие в конфликте. И я уверен, что такая реакция главы государства, принятые решения, многих заставят задуматься», — пишет Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

И в он в очередной раз подчеркивает:

«Сегодня наша держава сильна как никогда и способна отстоять свои интересы. А мы — Южный Урал, опорный край — продолжим ковать нашу общую Победу. Предприятия Челябинской области работают четко, наши бойцы слаженно выполняют свои задачи, а мы их всемерно поддерживаем. Мы едины, мы сплотились вокруг нашего лидера и наших парней на фронте. Это главное. Победа будет за нами!»