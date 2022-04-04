Губернатор Алексей Текслер отреагировал на рейтинг Минстроя России, куда вошли 12 городов Челябинской области, признанные «благоприятными для жизни». Глава региона в своем телеграм-канале пообещал южноуральцам, что все проекты благоустройства, поддержанные жителями в 2021 году, будут реализованы.
Как сообщало Первое областное информагентство, министерство строительства РФ опубликовало ежегодный Индекс качества городской среды. Комфортность городов для человека в этом исследовании федерального ведомства определяется по 36 индикаторам, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличную инфраструктуру и общегородское пространство.
По итогам городская среда признана благоприятной для жизни в Кыштыме, Озерске, Южноуральске, Магнитогорске, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Чебаркуле, Сатке, Миассе, Кусе и Челябинске.
«Индекс качества городской среды в регионе, который рассчитывается ежегодно, вырос. Что важно отметить: нам, есть, куда стремиться и над чем работать. Нужно, чтобы во всех муниципалитетах области была комфортная городская среда. Всегда финансово и организационно поддерживаем проекты, которые делают жизнь в городах и районах лучше. Денег на это не жалели и жалеть не будем. Индексы и рейтинги — хорошо, но гораздо важнее, как ощущают среду вокруг себя сами жители. Стоит проявлять и собственную инициативу, участвовать», — призвал Алексей Текслер.
Губернатор также напомнил, что 15 апреля стартует рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году.
«Все проекты, за которые жители голосовали в прошлом году, будут выполнены в полном объеме. Никакие „сложные времена“ этому не помешают», — пообещал Текслер.