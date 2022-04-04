Алексей Текслер о рейтинге Минстрой РФ: важнее, как себя чувствуют в городах жители

Глава региона призвал южноуральцев проявлять инициативу ради создания комфортной городской среды

Губернатор Алексей Текслер отреагировал на рейтинг Минстроя России, куда вошли 12 городов Челябинской области, признанные «благоприятными для жизни». Глава региона в своем телеграм-канале пообещал южноуральцам, что все проекты благоустройства, поддержанные жителями в 2021 году, будут реализованы.



Как сообщало Первое областное информагентство, министерство строительства РФ опубликовало ежегодный Индекс качества городской среды. Комфортность городов для человека в этом исследовании федерального ведомства определяется по 36 индикаторам, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличную инфраструктуру и общегородское пространство.

По итогам городская среда признана благоприятной для жизни в Кыштыме, Озерске, Южноуральске, Магнитогорске, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Чебаркуле, Сатке, Миассе, Кусе и Челябинске.

«Индекс качества городской среды в регионе, который рассчитывается ежегодно, вырос. Что важно отметить: нам, есть, куда стремиться и над чем работать. Нужно, чтобы во всех муниципалитетах области была комфортная городская среда. Всегда финансово и организационно поддерживаем проекты, которые делают жизнь в городах и районах лучше. Денег на это не жалели и жалеть не будем. Индексы и рейтинги — хорошо, но гораздо важнее, как ощущают среду вокруг себя сами жители. Стоит проявлять и собственную инициативу, участвовать», — призвал Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил, что 15 апреля стартует рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году.

«Все проекты, за которые жители голосовали в прошлом году, будут выполнены в полном объеме. Никакие „сложные времена“ этому не помешают», — пообещал Текслер.