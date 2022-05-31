По инициативам жителей в Челябинской области благоустроено более 500 объектов

В 2022 году на программу инициативного бюджетирования направили 1,5 млрд рублей

В 2022 году на объекты инициативного бюджетирования направили 1,5 млрд рублей по инициативе губернатора Алексея Текслера. В ходе обращения к депутатам Заксобрания глава региона подвел промежуточные итоги программы и озвучил предстоящие задачи. В числе первоочередных: исключить случаи, когда местные власти искажают результаты в пользу отдельных «инициатив» при отборе проектов.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон об инициативном бюджетировании в Челябинской области. Это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных средств для решения самых актуальных вопросов местного значения. В 2022 году программа продолжается.

«Эту работу по благоустройству и развитию среды мы делаем в тесном контакте и совместно с людьми. И эта работа, несомненно, будет продолжена! В том числе с учетом обратной связи, поступающей по каналам созданного в 2020 году Центра управления регионом, и через выдвижение гражданами проектов на местном уровне в рамках механизма инициативного бюджетирования», — пояснил Алексей Текслер значимость интересов людей и их активность.

За прошлый год по программе в области было реализовано 503 проекта на сумму более 1 миллиарда рублей. В 2022 году на эти цели направлено 1,5 миллиарда рублей.

«На этот год мы увеличили соответствующие ассигнования областного бюджета до полутора миллиардов рублей, и сейчас необходимо повышать эффективность созданной системы. Провести ревизию и устранить недостатки. В том числе исключить случаи, когда местные администрации при отборе проектов искажают результаты в пользу отдельных „инициатив“, в том числе используя для этого в качестве критерия софинансирование со стороны муниципалитета», — пояснил губернатор.

В 2021 году в Челябинской области реализовано 479 инициативных проектов. Так, в Магнитогорске выполнили благоустройство территории у Дворца культуры железнодорожников; в Троицке были закуплены новые автобусы; в Южноуральске организовали спортивно-досуговую площадку на территории МОУ СОШ № 4; в Агаповском районе в селе Новобурановка приобрели здание для физкультурно-оздоровительного комплекса; в Саткинском районе благоустроили стадион МКОУ СОШ № 8 в Бакале.