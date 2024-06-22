Алексей Текслер о Дне памяти и скорби: «Боль от потерь до сих пор остается в наших сердцах»

Губернатор Челябинской области обратился к южноуральцам в памятную дату

Ежегодно 22 июня в России вспоминают нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что это трагическая и скорбная дата для всех россиян.

«Сегодня мы вспоминаем всех, кто в то суровое время встал на защиту Отечества, отстоял свободу нашей Родины ценой своей жизни, пал безвинной жертвой врага. Боль от этих потерь до сих пор отдается в сердце каждого из нас», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что южноуральцы сыграли большую роль в Великой Победе: они героически сражались на фронтах, стойко преодолевали тяготы военного времени в тылу и самоотверженно трудились во имя Победы. И сегодня сразу три южноуральских города — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст — по праву носят звание «Город трудовой доблести».

«Память о героях войны, о ее многочисленных жертвах для нас священна. Будем ее достойны», — заключил Алексей Текслер.