Алексей Текслер о лагере рядом с Кыштымом: «Надо вернуть его детям»

ДОЛ имени Гагарина ждет полная реконструкция

В Челябинской области в самом разгаре летний детский отдых. Сотни ребят проводят время в лагерях, играя в футбол и волейбол, занимаясь танцами, пением, рисованием и участвуя в мастер-классах. Губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки посетил два детских лагеря, расположенных рядом с Кыштымом. Одно из учреждений будут полностью реконструировать, передает корреспондент ИА «Первое областное».







Детский лагерь имени Ю. А. Гагарина расположен на берегу озера Казгалы в окружении леса. Его учредителем является администрация Озерска. В течение года лагерь работал как лечебно-оздоровительное общеобразовательное учреждение, а летом — как детский оздоровительный лагерь. В 2016 году работу учреждения прекратили.









«Сейчас будем формировать планы по его полноценной реконструкции. Лагерь давно уже не работает. Конечно, надо вернуть его детям», — сказал Алексей Текслер.





Губернатор также посетил детский лагерь «Юность». Учреждение находится на Увильдах, но относится к Копейску.





С февраля по июнь этого года там построили три корпуса на 49 человек каждый. Их возвели на месте старых спальных зданий. Работы провели в рамках федпрограммы «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления».





«Лагерь будет принимать тематические, спортивные смены, „Движения первых“, „Орлят России“. Лагерь после реконструкции будет работать в круглогодичном формате», — отметил губернатор.





Пропускная способность лагеря в смену в круглогодичном режиме составит 380 мест.





В рамках региональной программы по восстановлению лагерей завершили ряд крупных объектов. Глава региона выделил лагерь в «Абзаково» (Магнитогорск), «Лесную сказку» в Пласте, идет модернизация «Ребячьей республики» в Усть-Катаве.

«Программу по детским лагерям будем продолжать. Будем выделять дополнительное финансирование и, соответственно, совершенствовать инфраструктуру детского летнего отдыха», — подытожил глава региона.

В этом году в регионе открылось порядка 800 лагерей, из них 64 — загородные. Летом оздоровление пройдут 180 тысяч детей.