Алексей Текслер: «Нужно активно развивать креативные индустрии во всех регионах страны»

Губернатор Челябинской области предложил направления поддержки творческого кластера экономики

Сегодня, 24 июня, председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию «Креативная экономика». В ней принял участие глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Михаил Мишустин подчеркнул, что текущая задача органов власти и регионов — увеличить долю творческих индустрий в экономике к 2030 году до 6% ВВП, и напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики.

«Развитие креативных индустрий необходимо для создания новых высококвалифицированных рабочих мест, наращивания производства отечественных творческих продуктов, расширения экспортного потенциала России. Многие такие товары уже сейчас пользуются спросом за рубежом», — сказал Михаил Мишустин.

Алексей Текслер отметил, что на сегодня креативные индустрии — авангард экономики:

«Креативные индустрии — это смыслы, это раскрытие творческого потенциала людей и территорий. Развивая креативные индустрии, мы должны соединить идеологию и экономику, сформировать моду на русское и российское, продвигать наши ценности и это должно быть экономически выгодно».

Как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер подчеркнул, что каждый субъект РФ должен развивать эту сферу, и предложил ряд направлений работы по поддержке креативных индустрий. В их число вошли: формирование управленческих региональных команд, развитие инфраструктуры поддержки (в том числе на базе Центров «Мой бизнес»), внедрение отдельных региональных налоговых льгот (в Челябинской области планируется ввести налоговую льготу по УСН для субъектов креативных индустрий), реализация градостроительной политики с учетом потребностей креативных индустрий.

Также губернатор Челябинской области добавил, что работу регионов в этой сфере нужно подкреплять федеральной поддержкой.