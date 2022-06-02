Алексей Текслер назвал рост рождаемости главным эффектом соцполитики

Губернатор рассказал о нюансах заботы о населении на всероссийском Форуме решения социальных задач

2 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Москве на Форуме решения социальных задач, мероприятии федерального Агентства стратегических инициатив (АСИ). В этом году соорганизатором форума выступает как раз Челябинская область. Глава региона выступил на сессии «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания» и рассказал участникам форума о том, как на Южном Урале реализуется политика заботы о гражданах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.



Алексей Текслер принял участие в дискуссии, начатой модератором сессии, гендиректором АСИ Светланой Чупшевой. Так, отвечая на вопрос, что является главным вызовом социальной политики, челябинский губернатор заявил, что это поддержка семей с детьми.

«Мы один из восьми регионов в стране, где за 2021 год наблюдался рост рождаемости. Основная задача — чтобы мы в этом тренде остались. У нас также положительное сальдо миграции. Если мы говорим, какие КРI могут быть в социальной политике, то это один из тех KPI, о которых можно говорить», — считает Алексей Текслер.

По мнению главы области, к росту рождаемости привели несколько факторов: в области поддержка семей с детьми из федерального и регионального бюджетов выросла в пять раз за последние четыре года. Также появилось 6 новых и дополнено 13 уже действовавших раньше 13 мер соцподдержки. В их числе — программа поддержки семей, где рождается второй ребенок, финансирование специального питания для малышей, больных фенилкетонурией и целиакией.

Также Алексей Текслер отметил важную роль развитого социально ориентированного некоммерческого сектора.

«Мы максимально поддерживаем социально ориентированные НКО (СОНКО). В 2018 году объем президентских грантов внутри региона составлял 17—18 миллионов рублей, сейчас — 260 миллионов. Мы таким образом растим наши СОНКО. Мы первые в стране по софинансированию из Фонда президентских грантов, первые, кто по правилам фонда начали выделять губернаторские гранты для физических лиц. В итоге мы надеемся, что это все будет замечено и в рейтинге качества жизни АСИ», — заметил губернатор.

Светлана Чупшева призналась, что привыкла ждать от губернаторов рассказов о привлечении инвестиций и поддержке бизнеса. Разбирающийся в вопросах социальной среды глава региона для нее в новинку. Текслер, по словам Чупшевой, хочет создать новый имидж Челябинской области — как не только промышленного региона, но региона, где во главу угла ставится забота о семье, детях и детстве.

По окончании сессии Алексей Текслер и Светлана Чупшева заявили, что следующий социальный форум пройдет в Челябинске.

