Алексей Текслер назвал приоритеты в подготовке празднования 80‑летия Победы

Губернатор поручил обеспечить максимальную безопасность южноуральцев в ходе массовых мероприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность жителей региона в ходе праздничных мероприятий в честь 80‑летия Победы. Он отдельно остановился на этом вопросе в ходе заседания антитеррористической комиссии.

Напомним, на праздничные дни запланированы десятки мероприятий, в том числе впервые за последние несколько лет в Челябинске и других муниципалитетах пройдут очные шествия «Бессмертного полка».

«Важно обеспечить безопасность всех торжественных мероприятий с учетом их массовости. Напоминаю об ответственности каждого должностного лица, задействованного в обеспечении общественного порядка и выполнении мероприятий антитеррористической защиты», — обратился губернатор к представителям федеральных ведомств, министерств и главам муниципалитетов.

Также на антитеррористической комиссии был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании.

«Необходимо сосредоточиться на своевременной и всесторонней подготовке объектов отдыха, отработать по всем замечаниям и недостаткам, в том числе выявленным по результатам проводимых Всероссийских антитеррористических учений на подведомственных объектах», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, комиссия рассмотрела вопросы в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ, а также текущие вопросы деятельности антитеррористической комиссии Челябинской области.