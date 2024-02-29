Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично присутствовал на послании президента России к Федеральному собранию в Гостином дворе. Текслер считает, что оно было фундаментальным: обращение затронуло важные сферы жизни и определяет будущее России.
«Послание было фундаментальным. Это настоящая программа развития нашей страны до 2030 года и в последующие периоды. Все темы и направления, озвученные президентом, крайне важны для нашего региона. Президент задал серьезный темп развития нашей страны. Челябинская область поддерживает нашего руководителя. И все эти инициативы будут реализованы», — заявил Алексей Текслер.
Среди озвученных тем глава региона особенно выделил новые национальные проекты: «Семья», «Кадры», «Молодежь» и «Экономика данных». Для регионов Текслер считает важной возможность списать две третьих долга по бюджетным кредитам, выданных федеральным центром, и получить дополнительные вливания на инфраструктурные бюджетные кредиты.