Алексей Текслер назвал Народный фронт «точкой сборки» для народного ВПК

Организация объединила усилия жителей Челябинской области для помощи военнослужащим

В Челябинске состоялась встреча губернатора Алексея Текслера с руководителем регионального исполкома Народного фронта Денисом Рыжим. Стороны обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и реализации проекта «Всё для Победы!», сообщает сайт правительства Челябинской области.

«Сегодня, благодаря Народному фронту в том числе, организована большая работа по сбору средств и гуманитарной помощи. Правительство региона и региональные СМИ активно помогают. Все наши общественные организации и, главное, простые граждане по зову сердца и при организационной поддержке Народного фронта оказывают заметную и очень важную помощь нашим ребятам на передовой. Отдельное спасибо за письма от школьников — это трогательно и важно для бойцов», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что Народный фронт стал «точкой сборки» для народного военно-промышленного комплекса. Впервые тема прозвучала на форуме «Патриоты Урала», который прошел в Миассе под эгидой полпреда Артема Жоги.

Мы уже рассказывали, что на форуме народные умельцы представили свои изделия, которые они собирают для фронта — модернизируют, улучшают, используя обратную связь с бойцами. Порой возникают предложения, которые требуют совета. Минобороны определило Народный фронт именно той организацией, где можно получить рекомендации и определиться, есть ли потребность у военнослужащих в том или ином изобретении. Об этом напомнил Алексей Текслер.

Помощь военнослужащим все еще нужна. В первую очередь потому, что так ребята чувствуют поддержку надежного тыла, каким продолжает оставаться Южный Урал.

«Мы гордимся нашими южноуральцами, которые сейчас воюют, и теми, кто обеспечивает их в тылу. Именно в этот момент идут тяжелейшие бои, и наши парни метр за метром отвоевывают нашу исконную землю. И поэтому очень важно продолжать им помогать. И именно для этого есть проект „Всё для Победы!“», — отметил Денис Рыжий.

На прямой линии президента России, которая прошла в декабре, Народный фронт помогал собирать вопросы для Владимира Путина. Сейчас вопросы обработали, передали в регион для дальнейшего решения.

Глава региона поблагодарил Народный фронт за многолетнюю работу в регионе и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.