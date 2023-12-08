Алексей Текслер назвал конструктивным взаимодействие с транспортной полицией на Южном Урале

Губернатор провел рабочую встречу с начальником Управления на транспорте МВД по УрФО Александром Востриковым

Совместное решение важных задач в ответ на вызовы времени, взаимодействие в части профилактики правонарушений, развитие волонтерства — в этих и других направлениях власти Челябинской области активно сотрудничают с Южно-Уральским линейным управлением МВД на транспорте. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в ходе рабочей встречи с начальником окружного управления транспортной полиции Александром Востриковым.

«Работа транспортной полиции ведется в условиях достаточно непростой экономической и общественно-политической обстановки. Существенно возросли риски различного рода происшествий, правонарушений, террористических посягательств на объекты транспортной инфраструктуры. Несмотря на это, мы видим позитивные результаты в деятельности транспортной полиции: с начала года снижается число зарегистрированных преступлений, увеличивается раскрываемость. Все это результат большого каждодневного труда Ваших коллег и подчиненных», — подчеркнул Алексей Текслер.

Регион продолжает оказывать помощь силовым структурам, содействовать в укреплении материально-технической базы, чтобы сотрудники полиции могли еще более эффективно выполнять служебные задачи.

Южно-Уральское линейное управление активно взаимодействует с исполнительными органами в рамках созданных коллегиальных органов и участвует в общественно-политической жизни региона. Ведется совместная работа по профилактике правонарушений, развивается волонтерское движение, проводятся мероприятия патриотической направленности.

«Высоко ценю такую вовлеченность и конструктивный подход. Уверен, что он сохранится и дальше, — тем более вижу, что окружное управление занимает такую же активную позицию», — резюмировал Алексей Текслер.