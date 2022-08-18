Алексей Текслер назвал ключевые задачи в сфере образования на новый учебный год

В Челябинской области проходит традиционное августовское совещание педагогов

В Челябинске проходит традиционное августовское совещание педагогов. Обычно на нем подводят итоги прошлого учебного года и обсуждают задачи на новый. Участников встречи приветствовал губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о возросшем престиже профессии педагога, об успехах наших выпускников и заманчивых перспективах для талантливых школьников и студентов.

РАБОТАТЬ НА ЭКОНОМИКУ

Свое выступление Алексей Текслер начал с общей оценки экономической ситуации в нашей стране.

«Сейчас для России важно, как никогда, обеспечить технологический суверенитет и дальнейшее устойчивое развитие экономики с опорой на собственные силы и ресурсы. А это в первую очередь интеллектуальный и кадровый результат, то есть результат системы образования», — заметил Текслер.

Благодаря вузовской науке Южный Урал уже преуспел в развитии технологий. Несколько наших университетов вошли в состав Уральского научного центра и работают над проектами мирового уровня. Вузы-лидеры попали в программу «Приоритет-2030» и получили крупные гранты на модернизацию своих лабораторий. Мощный толчок к развитию местной науки даст межвузовский кампус, который решено строить в Челябинске. В целом система высшего образования будет модернизирована, заявил Текслер. Она должна решать актуальные для страны фундаментальные и практические задачи.

«В этом же ключе необходимо действовать и на уровне школ, а также учреждений среднего профессионального и дополнительного образования. Нам важно, чтобы на новые учебные места пришли действительно увлеченные, подготовленные ребята, которые хотят не просто получить диплом, а по-настоящему реализовать себя в выбранной профессии», — заявил губернатор.

Глава региона пообещал, что в ближайшие два года на Южном Урале создадут около 6 тысяч мест в системе дополнительного образования. Также Текслер отметил, что дополнительное образование становится высокотехнологичным: регион открывает «Кванториумы», «IT-кубы». Выявлением и поддержкой талантливых школьников занимается региональный аналог федерального «Сириуса» — «Курчатов центр», инфраструктура этого центра в ближайшее время будет увеличена.

УДЕРЖАТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ В РЕГИОНЕ

Челябинская область традиционно демонстрирует высокое качество подготовки школьников. Так, по итогам предыдущего учебного года более 20% выпускников получили высокие баллы ЕГЭ: 95 человек написали единый государственный экзамен на 100 баллов, а четверо человек заработали по 200 баллов. Область заняла пятое место в стране по итогам Всероссийской олимпиады школьников.

«Наша ключевая задача — удержать этих ребят в регионе. Помочь им сформировать привлекательный образ собственного будущего на Южном Урале. Вузы и особенно работодатели должны конкурировать за способных ребят еще до того, как они окончат школу. Уже на этом этапе их должны подхватывать университеты, компании и помогать в развитии, обучении и включать в различные интересные проекты», — заявил Алексей Текслер.

ПОДНИМАТЬ ПРЕСТИЖ ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ

Губернатор заметил, что в регионе растет престиж среднего профессионального образования. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» регион впервые открывает четыре образовательно-производственных кластера по отраслям: атомная промышленность, машиностроение, металлургия. В следующем году — еще четыре. В Челябинске, Магнитогорске, Озерске и Миассе студенты будут учиться на базе предприятий-партнеров. Кроме того, в Челябинске откроется первый колледж креативных индустрий на базе ЮУрГУ.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ИНВАЛИДАМ

«Современная экономика во многом построена на интеллектуальных цифровых технологиях и позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья полностью и полноценно участвовать в производственных процессах. Поэтому нам так важно создать условия для обучения людей с ОВЗ на всех уровнях»,

— заявил Текслер.

Также Алексей Текслер отметил важность доступности образования для детей с особенностями здоровья.Сейчас в Челябинской области реализуется уникальный проект по созданию ресурсных классов для детей с нарушениями аутистического спектра. Такие классы есть в Челябинске и в Магнитогорске, а вскоре будут открыты в Миассе и Ашинском районе. Треть зданий техникумов и колледжей адаптированы для ребят с ОВЗ. Молодые инвалиды активно принимают участие в движении «Абилимпикс». В этом году команда области завоевала весь спектр наград.

О СТАТУСЕ УЧИТЕЛЯ

Также Алексей Текслер рассказал о масштабных темпах строительства новых школ и детских садов, об оснащении школ новой техникой и высокоскоростным интернетом, о престиже профессии педагога и привлечении учителей на село.

«В прошлом году педагогическое образование вышло на третье место по популярности после медицины и информационных технологий. Профессия педагога всегда была уважаемой, а теперь к этом добавляются осязаемые вещи: современные комфортные условия труда, возможность профессионального роста, саморазвития и, конечно, достойная зарплата»,

— заметил Текслер.

Алексей Текслер назвал педагога главной ценностью любой школы, ведь именно хороший учитель учит будущего программиста или инженера считать, думать, видеть закономерности.



НАПОЛНЯТЬ НОВЫЕ ТРАДИЦИИ СМЫСЛАМИ

В этом году во всех школах и средних учебных заведениях области усилят патриотическую работу: в начале каждой недели будут поднимать флаг России, исполнять гимн и проводить классный час «Разговоры о важном».

«Эту традицию нужно закреплять, наполнять смыслами, чтобы она не стала пустой формальностью. Я готов лично участвовать в обсуждении значимых для детей и подростков тем»,

— пообещал глава региона.

Также Текслер призвал земляков поддержать школьников из Донбасса, многие из которых из-за боевых действий не смогут начать учебу нынешней осенью. И всех участников совещания — сделать прививку от коронавируса, так как осенью эпидситуация осложнится.