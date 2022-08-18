В Челябинске проходит традиционное августовское совещание педагогов. Обычно на нем подводят итоги прошлого учебного года и обсуждают задачи на новый. Участников встречи приветствовал губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о возросшем престиже профессии педагога, об успехах наших выпускников и заманчивых перспективах для талантливых школьников и студентов.
РАБОТАТЬ НА ЭКОНОМИКУСвое выступление Алексей Текслер начал с общей оценки экономической ситуации в нашей стране.
«Сейчас для России важно, как никогда, обеспечить технологический суверенитет и дальнейшее устойчивое развитие экономики с опорой на собственные силы и ресурсы. А это в первую очередь интеллектуальный и кадровый результат, то есть результат системы образования», — заметил Текслер.
Благодаря вузовской науке Южный Урал уже преуспел в развитии технологий. Несколько наших университетов вошли в состав Уральского научного центра и работают над проектами мирового уровня. Вузы-лидеры попали в программу «Приоритет-2030» и получили крупные гранты на модернизацию своих лабораторий. Мощный толчок к развитию местной науки даст межвузовский кампус, который решено строить в Челябинске. В целом система высшего образования будет модернизирована, заявил Текслер. Она должна решать актуальные для страны фундаментальные и практические задачи.
«В этом же ключе необходимо действовать и на уровне школ, а также учреждений среднего профессионального и дополнительного образования. Нам важно, чтобы на новые учебные места пришли действительно увлеченные, подготовленные ребята, которые хотят не просто получить диплом, а по-настоящему реализовать себя в выбранной профессии», — заявил губернатор.
Глава региона пообещал, что в ближайшие два года на Южном Урале создадут около 6 тысяч мест в системе дополнительного образования. Также Текслер отметил, что дополнительное образование становится высокотехнологичным: регион открывает «Кванториумы», «IT-кубы». Выявлением и поддержкой талантливых школьников занимается региональный аналог федерального «Сириуса» — «Курчатов центр», инфраструктура этого центра в ближайшее время будет увеличена.
УДЕРЖАТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ В РЕГИОНЕЧелябинская область традиционно демонстрирует высокое качество подготовки школьников. Так, по итогам предыдущего учебного года более 20% выпускников получили высокие баллы ЕГЭ: 95 человек написали единый государственный экзамен на 100 баллов, а четверо человек заработали по 200 баллов. Область заняла пятое место в стране по итогам Всероссийской олимпиады школьников.
«Наша ключевая задача — удержать этих ребят в регионе. Помочь им сформировать привлекательный образ собственного будущего на Южном Урале. Вузы и особенно работодатели должны конкурировать за способных ребят еще до того, как они окончат школу. Уже на этом этапе их должны подхватывать университеты, компании и помогать в развитии, обучении и включать в различные интересные проекты», — заявил Алексей Текслер.
ПОДНИМАТЬ ПРЕСТИЖ ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙГубернатор заметил, что в регионе растет престиж среднего профессионального образования. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» регион впервые открывает четыре образовательно-производственных кластера по отраслям: атомная промышленность, машиностроение, металлургия. В следующем году — еще четыре. В Челябинске, Магнитогорске, Озерске и Миассе студенты будут учиться на базе предприятий-партнеров. Кроме того, в Челябинске откроется первый колледж креативных индустрий на базе ЮУрГУ.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ИНВАЛИДАМТакже Алексей Текслер отметил важность доступности образования для детей с особенностями здоровья.
«Современная экономика во многом построена на интеллектуальных цифровых технологиях и позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья полностью и полноценно участвовать в производственных процессах. Поэтому нам так важно создать условия для обучения людей с ОВЗ на всех уровнях», — заявил Текслер.
Сейчас в Челябинской области реализуется уникальный проект по созданию ресурсных классов для детей с нарушениями аутистического спектра. Такие классы есть в Челябинске и в Магнитогорске, а вскоре будут открыты в Миассе и Ашинском районе. Треть зданий техникумов и колледжей адаптированы для ребят с ОВЗ. Молодые инвалиды активно принимают участие в движении «Абилимпикс». В этом году команда области завоевала весь спектр наград.
О СТАТУСЕ УЧИТЕЛЯТакже Алексей Текслер рассказал о масштабных темпах строительства новых школ и детских садов, об оснащении школ новой техникой и высокоскоростным интернетом, о престиже профессии педагога и привлечении учителей на село.
«В прошлом году педагогическое образование вышло на третье место по популярности после медицины и информационных технологий. Профессия педагога всегда была уважаемой, а теперь к этом добавляются осязаемые вещи: современные комфортные условия труда, возможность профессионального роста, саморазвития и, конечно, достойная зарплата», — заметил Текслер.
Алексей Текслер назвал педагога главной ценностью любой школы, ведь именно хороший учитель учит будущего программиста или инженера считать, думать, видеть закономерности.
НАПОЛНЯТЬ НОВЫЕ ТРАДИЦИИ СМЫСЛАМИВ этом году во всех школах и средних учебных заведениях области усилят патриотическую работу: в начале каждой недели будут поднимать флаг России, исполнять гимн и проводить классный час «Разговоры о важном».
«Эту традицию нужно закреплять, наполнять смыслами, чтобы она не стала пустой формальностью. Я готов лично участвовать в обсуждении значимых для детей и подростков тем», — пообещал глава региона.
Также Текслер призвал земляков поддержать школьников из Донбасса, многие из которых из-за боевых действий не смогут начать учебу нынешней осенью. И всех участников совещания — сделать прививку от коронавируса, так как осенью эпидситуация осложнится.