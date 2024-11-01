Алексей Текслер назвал два рекорда южноуральских аграриев в сезоне‑2024

Собраны беспрецедентные объемы твердой пшеницы и гречихи

Аграрии Челябинской области завершили уборку зерновых культур. Собрано 2,1 миллиона тонн зерна. Итоги уборочной подвел в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

Он поблагодарил тружеников села за работу и отметил высокие результаты кампании, которые были достигнуты, несмотря на капризы погоды:

«На протяжении трех лет регион собирает больше двух миллионов тонн. И это несмотря на неблагоприятные погодные условия: то засуха, то дожди в этом сезоне. Отмечу два рекорда южноуральских аграриев: впервые собрали 450 тысяч тонн пшеницы твердых сортов и 62 тысячи тонн гречихи. Хорошие результаты по картофелю и овощам, кормам для животных, другим культурам», — написал губернатор.

Он также добавил, что хорошую службу сельхозпроизводителям сослужили меры господдержки — как федеральные, так и региональные. Напомним, в 2024 году на господдержку аграриев в Челябинской области было предусмотрено около 3 миллиардов рублей. Селянам выплачивают субсидии на приобретение минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, несвязанную поддержку, субсидии на производство зерна и другие виды господдержки.