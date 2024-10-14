Алексей Текслер назначил заместителей председателя правительства региона

﻿Это новые должности областного правительства

Губернатор Алексей Текслер назначил заместителей председателя правительства Челябинской области.

Антон Артемов будет курировать межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, реализацию нацпроектов.

Сергей Зюсь будет отвечать за реализацию информполитики органов госвласти, развитие сферы массовых коммуникации и СМИ.

Андрей Коляда — в его зоне ответственности будут имущественные отношения, лесной фонд, развитие туризма в регионе.

Юрий Кузнецов возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области.

Маргарита Павлова займется взаимодействием с НКО, которые поддерживают участников СВО и их семьи.

Министром общественной безопасности будет назначен Александр Гриб.

Напомним, новые должности в региональном правительстве введены решением депутатов Законодательного собрания Челябинской области.

Это новые должности в структуре правительства Челябинской области. Они не требуют дополнительных расходов областного бюджета. Заместители председателя правительства будут четко координировать приоритетные направления деятельности профильных министерств и отвечать за результат этой работы.

«Увеличится оперативность в отработке поручений губернатора. Такая практика есть во многих субъектах Российской Федерации», — отметил председатель ЗСО Олег Гербер во время обсуждения документа.