Алексей Текслер назначил нового замруководителя аппарата губернатора и правительства региона

Должность занял Антон Артемов

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен Антон Артемов, занимавший должность начальника экспертно-аналитического управления правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Артемова Антона Викторовича заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе.

Постановление вступило в силу 6 декабря 2022 года.

Напомним, Антон Артемов был назначен начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области в мае 2022 года. Ранее он работал заместителем директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий», руководителем Ситуационного центра, а также начальником отдела экспертно-аналитической работы управления общественных связей правительства региона.