Алексей Текслер приехал поддержать семью погибшей в Коркино таксистки

Губернатор пообещал, что наказаны будут в том числе те, кто допустил такую ситуацию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал поддержать семью убитой в Коркино таксистки в день ее похорон. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно»,— написал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что виновные в этом преступлении обязательно будут наказаны. Понесут наказание и те, кто допустил в городе такую ситуацию.

«Это не должно повториться»,— добавил глава региона.

Напомним, подозреваемый в убийстве женщины задержан и заключен под стражу. Это 17-летний местный житель. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства.