Алексей Текслер: «Нацпроект „Экология“ должен быть исполнен на 100%»

Особое внимание губернатор поручил уделить мусорным площадкам и свалкам

В Челябинской области завершается финальный этап реализации национальных проектов, в том числе «Экологии». Губернатор области, в связи с этим, поручил усилить работу по содержанию контейнерных площадок и ликвидации несанкционированных свалок.

Алексей Текслер акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости 100% кассового исполнения нацпроектов. Срок исполнения контрактов — до 1 декабря 2024 года. Губернатор поручил главам взять на контроль исполнение всех задач, а областному министерству экологии координировать работу муниципалитетов.

В том числе, по словам губернатора, сейчас необходимо усилить работы по содержанию контейнерных площадок:

«Обратите внимание на вопросы подъезда к контейнерным площадкам, особенно, когда идут большие снегопады, когда скапливается много мусора. И во время праздников, особенно новогодних, когда мусора на площадках становится в два раза больше, чем в другие дни».

Также Алексей Текслер напомнил о проблемах с проездом мусоровозов по дворам. Профильным службам поставлена задача решить проблему с транспортом, который мешает проехать спецтехнике: например, установить у контейнерных площадок столбики.

Напомним, совсем недавно новый нацпроект «Генеральная уборка» анонсировал полпред президента в УрФО Артем Жога. По проекту должны быть ликвидированы особо опасные объекты накопленного вреда окружающей среде.

Также за этот год в Челябинске ликвидировали 110 незаконных свалок.