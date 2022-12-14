Алексей Текслер: «Наши города должны быть чистыми»

Губернатор обратил внимание глав на очистку дорог от снега, наледи и соли

Губернатору Челябинской области на прямую линию поступили вопросы об очистке дорог и появлении большого количества реагентов. Алексей Текслер подчеркнул, что борется за чистоту городов, но соли, которыми посыпают дороги, вызывают скорее негативный эффект.

«Дороги в городе засыпаны солью, от этого образуется грязь и жижа. Все это потом попадает в дома», — обратился один из жителей Челябинска.

Глава региона отметил, что негативно относится к посыпанию дорог реагентами. Когда нет сильных осадков, обрабатывание дорог солью вызывает лишь негативный эффект.

«Я борюсь за то, чтобы соли стало меньше. И стало намного чище, я просто помню, что было в 2019 году», — сказал Алексей Текслер.

При этом, подчеркнул губернатор, бывают ситуации, такие как сильный гололед, когда обработка дорог — вопрос жизненно важный. Но даже в таких случаях после применения средств нужно дополнительно очищать покрытие.

Напомним, информагентство «Первое областное» разъясняло куда жаловаться на гололед в Челябинске и кто отвечает за борьбу с гололедом в Челябинске