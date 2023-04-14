Алексей Текслер напомнил жителям Челябинской области об опасности ландшафтных пожаров

Губернатор обратился к южноуральцам в своем телеграм-канале

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области с напоминанием об опасности лесных пожаров. Весной 2023 года первые возгорания в лесах и полях начались на две недели раньше, чем год назад. И абсолютное большинство пожаров — рукотворные, рассказал глава региона в своем телеграм-канале.



«Несколько дней Челябинск страдает от дыма пожаров в соседних районах и пригородах. Такая ситуация не только в областной столице, но и в других муниципалитетах области. Это тревожно, тем более что сезон только начался», — констатировал Алексей Текслер.

По данным статистики, первый пожар этой весной зафиксирован уже 23 марта, год назад первое возгорание случилось 5 апреля. Всего к 14 апреля зафиксировано 112 лесных и 812 ландшафтных пожаров. Причем, как и в прошлом, почти все пожары начинаются по вине человека.

«Пожарные службы работают с полной отдачей — все пожары потушены. Но очень многое зависит от жителей, их ответственности. Хочу обратиться ко всем: прошу быть внимательными и осторожными. Важно соблюдать требования пожароопасного сезона, быть осторожными с огнем. Прошу оперативно сигнализировать о любых возгораниях», — добавил губернатор.

Алексей Текслер также напомнил о лесных пожарах 2021 года, когда огонь оставил без домов сотни жителей поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе.

«Давайте делать выводы из таких трагических случаев. Это зависит от каждого из нас», — призвал глава Челябинской области.