Алексей Текслер напомнил о мерах безопасности в новогодние праздники

Губернатор провел последнее в уходящем году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Безопасность жилых домов, соцучреждений и дорог накануне и во время празднования Нового года стала главной темой итогового совещания региональной комиссии по ЧС, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.



Алексей Текслер, открывая заседание, подчеркнул, что проведение праздников должно учитывать специфику уходящего года. Для детских мероприятий никаких ограничений нет: в регионе запланировано свыше полутора тысяч представлений, с 7 января 2023 года во всех территориях пройдут рождественские губернаторские елки, запланировано 45 спектаклей для 12 тысяч несовершеннолетних зрителей. Но вот взрослых глава региона призвал отмечать Новый год сдержаннее.

«Напоминаю, что мы договорились не проводить организованные органами власти и организациями фейерверки и салюты. Прошу глав, полицию, ГУ МЧС проконтролировать, чтобы не было таких мероприятий», — заявил Алексей Текслер.

Традиционно при подготовке праздников главная задача экстренных служб, коммунальных предприятий и органов правопорядка — обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в местах проведения мероприятий, обеспечение безаварийной работы систем жизнеобеспечения. Особое внимание — безопасности дорожного движения, это касается как дорожников, так и сотрудников ГИБДД.

«Полицию прошу в новогодние праздники усилить патрулирование дорог, пресекать любые попытки водителей сесть пьяными за руль. Особое внимание уделить вопросам безопасной перевозки детей на массовые мероприятия», — отметил губернатор.

Главы муниципалитетов должны напомнить жителям о необходимости соблюдения мер безопасности, проверить и подготовить аварийные запасы топлива для котельных и генераторов, проверить (без включения сирен) исправность систем оповещения. Наконец, чиновники и коммунальщики на местах должны провести профилактические обходы и рассказать людям об опасности использования газовых баллонов не по назначению.



«Важно постоянно информировать людей о необходимости заключать договоры с профессиональными организациями на обслуживание газового оборудования, необходимо постоянно напоминать людям о правилах безопасного обращения с газом», — напомнил Алексей Текслер.