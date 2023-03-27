Алексей Текслер намерен ввести пакет мер соцподдержки для военнослужащих-контрактников

Соответствующий законопроект будет в ближайшее время рассмотрен Законодательным собранием Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение региональных мер соцподдержки для южноуральцев, заключивших контракт с Минобороны РФ. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Заксобрания, он включает разовые выплаты при поступлении на службу, выплаты на каждого ребенка, помощь в догазификации и финансовую помощь в случае ранения, сообщили в пресс-службе губернатора.



«Продолжаем оказывать всестороннюю помощь нашей армии и военнослужащим. Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту. Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи», — прокомментировал содержание законопроекта Алексей Текслер.

Нововведения касаются южноуральцев, состоящих на учете в военкоматах области и заключивших контракт с Минобороны с 21 сентября 2022 по 31 декабря 2023 года. То есть на получение помощи могут рассчитывать и те военнослужащие по контракту, кто уже служит в зоне спецоперации.

И они, и только что заключившие договор с Минобороны получат от региона единовременные выплаты по 50 тысяч рублей (самим контрактникам, их супругам или одному из родителей) и выплаты по 20 тысяч рублей на ребенка, аналогичные тем, которые осенью 2022 года были введены для поддержки семей мобилизованных южноуральцев.

Отдельно прописана помощь в покупке и установке внутридомового газового оборудования — до 200 тысяч. На поддержку в вопросе догазификации получат право не только военнослужащие по контракту, но и бойцы региональных батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», а также семьи погибших солдат и офицеров.

Кроме того, военнослужащим по контракту в дополнение к федеральным мерам поддержки предусмотрены региональные выплаты в случае ранения, контузии или увечья (по 300 тысяч рублей), получения инвалидности (500 тысяч), а в случае гибели солдата — миллион рублей на семью.

Жители области, заключающие контракт на службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», по-прежнему получают единовременно по 150 тысяч рублей и по 2 тысячи в сутки с момента заключения контракта и до окончания периода боевого слаживания.

Законопроект будет рассмотрен депутатами ЗСО на очередном пленарном заседании 30 марта.