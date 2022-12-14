Алексей Текслер намерен баллотироваться на второй губернаторский срок

Так губернатор ответил на просьбу одного из жителей Челябинской области не уезжать в Москву

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не планирует покидать регион по окончании срока своих полномочий. Во время прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера поступило обращение от одного из жителей с просьбой не уезжать в Москву.



«Не уезжать в Москву хотя бы до 2026 года. Мне очень нравится стиль руководства Алексея Леонидовича», — зачитали ведущие обращение южноуральца.

Губернатор удивился такой дате и признался, что собирается идти на второй срок, — а тогда работать главой региона он будет до 2029 года.

«Я никуда не собираюсь, куча планов. Большое количество проектов, которые реализуем. Сейчас будем разрабатывать программы до 2029 года. Я строю свои планы на длительную перспективу. Если жители меня поддержат, я продолжу свою работу. Задач очень много, их нужно выполнить», — заверил губернатор.

Напомним, Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области весной 2019 года. В сентябре того же года он выиграл выборы.