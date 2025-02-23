Алексей Текслер наградил южноуральских бойцов СВО, которые проходят лечение в ОКБ № 2

В День защитника Отечества губернатор навестил их в больнице

Сегодня, 23 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил трех бойцов из Челябинской области, которые проходят лечение в областной клинической больнице № 2 после участия в СВО, и вручил им региональные награды, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Текслер, вручая бойцам знаки отличия «За смелость и отвагу», подчеркнул, что День защитника Отечества — это их праздник, а также поблагодарил ребят от имени всех южноуральцев за их героизм.

«Вы — наши герои, смелые патриоты, по зову сердца пошли защищать Родину. Знаю, что у вас тяжелые, непростые ранения. И конечно, желаю выздоровления. Для меня большая честь сегодня — наградить вас нашими региональными наградами. Вы продолжаете дело своих дедов и прадедов, и победа вновь будет за нами!» — сказал глава региона.

Также Алексей Текслер добавил, что областные власти прилагают все усилия для успешной реабилитации и дальнейшей интеграции в жизнь всех участников СВО.

Напомним, в областной клинической больнице № 2 в Челябинске с августа 2024 года развернуты специальные места для оказания медицинской помощи военнослужащим. За это время лечение получили 580 участников СВО. Это и операции, и эндопротезирование суставов, и коррекция металлоконструкций, и многое другое.

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