Алексей Текслер наградил выдающихся южноуральцев в День России

Губернатор вручил региональные и государственные награды

Сегодня, в День России, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в праздничном концерте, на котором наградил выдающихся военнослужащих, медиков, сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и волонтеров, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Обращаясь к гостям, Алексей Текслер подчеркнул, что День России символизирует единство, независимость и величие нашей Родины, а также напоминает о славной истории страны, в которой были испытания и великие победы.

«Сегодня время вновь испытывает нас на прочность, заставляет мобилизовать все ресурсы для Победы, объединиться в борьбе за общие ценности и идеалы. Нам приходится вносить серьезные коррективы в наши планы, но при этом все испытания последних лет сделали Россию только сильнее. И сегодня жесткий ответ врагу дают не только бойцы за ленточкой, но и тысячи южноуральцев, работающих на оборонных предприятиях, а также волонтеры и все жители Южного Урала»,— отметил глава региона.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев, которые вносят большой вклад в важное общее дело, и вручил 12-ти выдающимся жителям региона награды. Так, гвардии ефрейтор Павел Яминов награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Коллектив Челябинского тракторного завода поощрен новой наградой «Трудовая доблесть Южного Урала».



Знаки отличия «За смелость и отвагу» Алексей Текслер вручил гвардии майору Ямудину Алиметову, гвардии прапорщику Денису Женихову, гвардии рядовому Павлу Макаровских, гвардии младшему сержанту Даниле Толмачеву и гвардии ефрейтору Виктору Федотову.





Знаки отличия «За содействие специальной военной операции» получили куратор швейного цеха организации «ЗОВ Челябинск» Ирина Плешкова, исполнительный директор Комитета семей воинов Отечества Челябинской области Надежда Солдатенкова, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Чебаркульского и Уйского округов Светлана Лаврентьева, педагог допобразования Дворца творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова в Снежинске Лала Суркова и завотделением Комплексного центра соцобслуживания населения по Калининскому району Челябинска Юлия Штейнбрехт.





После церемонии награждения на сцену вышли ансамбль «Ариэль», ансамбль народного танца «Ах, Ванечка», государственный академический русский народный оркестр «Малахит» и другие.