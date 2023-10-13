Алексей Текслер наградил Виктора Рашникова знаком отличия «За благое дело»

Владельцу ММК сегодня исполнилось 75 лет

В пятницу, 13 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил председателю совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктору Рашникову знак отличия Челябинской области «За благое дело», сообщает пресс-служба правительства региона.

Виктор Рашников удостоен награды за многолетнюю благотворительную деятельность, активную помощь медицинским, образовательным и культурным организациям и большой личный вклад в развитие Магнитогорска. Среди прочего губернатор поблагодарил Виктора Рашникова за создание в Магнитогорске городского курорта «Притяжение».

«„Притяжение“ — это уникальный проект комплексного развития и благоустройства, не имеющий аналогов ни в стране, ни в области. Это новый взгляд на городскую среду, он сделан с любовью и уважением к родному городу. Также ценна ваша поддержка и участие в сложные периоды для региона — имею в виду серьезные, во многом беспрецедентные решения, которые были приняты во время пандемии и кризиса. Магнитогорский металлургический комбинат это пример в части ведения благотворительной деятельности: это и помощь людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях, и школам, больницам в оснащении необходимым оборудованием, и многое другое», — заявил Алексей Текслер.

Виктор Рашников является основным владельцем Магнитогорского металлургического комбината и одним из самых богатых людей России.

Рашников пять раз избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Является президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, президентом хоккейного клуба «Металлург».

Виктор Рашников почетный гражданин Магнитогорска и почетный гражданин Челябинской области. Имеет звание «Герой труда Российской Федерации».