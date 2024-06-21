Алексей Текслер наградил участников чемпионата интеллектуальных игр

Он также поблагодарил наставников, которые способны зажечь старшеклассников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды талантливым южноуральцам. Речь идет о тренерах и участниках Всероссийского школьного чемпионата по интеллектуальным играм, который прошел в столице Южного Урала, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Чемпионат прошел в Челябинске впервые. В нем приняли участие 564 школьника и их наставника со всей России.

«Вы увлечены интересным делом, которое дает невероятный импульс, чтобы уметь анализировать, больше знать. Чем больше вы знаете, тем больше ваш интеллектуальный ресурс, ваше восприятие мира, больше способности принимать решения. Отдельно благодарю наставников. Вы умеете увлечь, зажечь, у вас это получается. Если говорить о результатах, то отличный результат показала челябинская команда „Матрешки“», — сказал губернатор.

Он отметил и остальных ребят, принявших участие в чемпионате. Губернатор передал наилучшие пожелания и благодарность родным и близким, которые поддерживают школьников.

Глава региона также поздравил тех, кто занимается развитием общественной организации «Лига интеллектуальных игр». В этом году она отмечает 20-летие.

«Приветствую вашу деятельность, готов поддерживать инициативы и дальше. Не останавливайтесь на достигнутом, вовлекайте новых ребят, двигайтесь дальше к победам», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил развитие высшей школы в Челябинской области. Он пожелал выпускникам продолжить обучение в вузах региона.

«Мы строим новый межуниверситетский кампус, образован научный образовательный центр, открываются молодежные лаборатории, вузы участвуют в главном образовательном проекте страны „Приоритет 2030“», — напомнил Алексей Текслер.

Почетную грамоту губернатора Челябинской области получила «Лига интеллектуальных игр». Благодарственные письма губернатора Челябинской области за активное участие в организации и проведении, а также подготовку участников XXIII Школьного чемпионата России по интеллектуальным играм вручены Вере Волковой, преподавателю гимназии № 76 Челябинска; Александру Губину, преподавателю ЧОМЛИ; Павлу Ишмаметьеву, учителю географии многопрофильного лицея № 148 Челябинска; Елене Морозовой, педагогу допобразования гимназии № 127 Снежинска; Артему Соловьеву, педагогу допобразования лицея № 11 Челябинска.

Похвальных грамот губернатора Челябинской области за высокий уровень игры и проявленную эрудицию в XXIII Школьном чемпионате России по интеллектуальным играм удостоены 36 старшеклассников региона.