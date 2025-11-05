Алексей Текслер наградил судебных приставов в Челябинской области

Торжественное мероприятие приурочили к 160‑летию ФССП России

Губернатор Алексей Текслер вручил областные награды отличившимся сотрудникам Главного управления ФССП России по Челябинской области. Мероприятие приурочено к 160-летию ведомства, сообщает пресс-служба правительства региона.

В церемонии приняли участие руководитель областного управления ФССП Юлия Третьякова, председатель Законодательного собрания Олег Гербер, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, а также представители правоохранительных органов и духовенства.





«Челябинская область входит в число динамично развивающихся регионов с максимальными рейтингами инфраструктурного, промышленного и социально-экономического развития. Такие достижения во многом обеспечены нашими общими усилиями по сохранению безопасной и комфортной среды для жизни и трудовой деятельности, предпринимательской активности», — подчеркнул Алексей Текслер.





Отдельно глава региона отметил существенный рост эффективности службы в текущем году и указал на важность дальнейшего повышения результативности исполнения судебных решений. Особую благодарность губернатор выразил ветеранам службы за передачу бесценного опыта молодым коллегам, что обеспечивает преемственность поколений.

Алексей Текслер вручил медаль «За заслуги перед Челябинской областью» II степени руководителю Главного управления ФССП России по Челябинской области генерал-майору внутренней службы Юлии Третьяковой.

Почетное звание «Заслуженный юрист Челябинской области» получила заместитель руководителя ведомства капитан внутренней службы Зоя Иванова.



