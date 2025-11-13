Алексей Текслер наградил сотрудников Сбербанка в день рождения компании

Губернатор отметил значимость партнерства с банком для региона

Губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 184‑летию Сбербанка России, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Для Южного Урала Сбербанк является ключевым партнером в реализации многих проектов и стратегических инвестиционных программ. Только за последние годы при поддержке банка были запущены и модернизированы производства на таких гигантах, как ММК, „Магнезит“, РМК. Через программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства Сбербанк предоставил южноуральскому бизнесу кредитов на сумму свыше 25 миллиардов рублей, что напрямую способствует созданию новых рабочих мест и развитию региона», — отметил партнерство с банком Алексей Текслер.

При поддержке Сбербанка сейчас меняется и облик области. Так, на набережной Миасса в Челябинске открыли светомузыкальный фонтан. Кроме того, в Челябинске и Магнитогорске построены три школы. В областном центре появилась «Школа 21», где готовят ИТ‑специалистов на бесплатной основе.

«Продукты и технологические решения Сбера внедрены в работу медицинских организаций нашего региона. Запущен проект по оптимизации процессов в сфере государственного управления и ряда других», — сообщил Алексей Текслер.

Алексей Текслер вручил благодарственные письма губернатора Челябинской области сотрудникам Сбербанка, достигшим высоких результатов профессиональной деятельности в сфере банковских услуг.