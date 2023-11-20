Алексей Текслер наградил сотрудников ОТВ к 20‑летию телеканала

Глава региона поблагодарил журналистов за работу

Телеканал ОТВ медиахолдинга «Первый областной» отмечает свое 20-летие. К знаменательному юбилею губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился сегодня с сотрудниками телеканала и поблагодарил их за оперативную и слаженную работу.

Почетные звания «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области» из рук губернатора получили: старший телеоператор Андрей Ярушев, региональный редактор Алена Козлова и корреспондент редакции областных новостей Валерий Китченко.

33 человека получили Почетные грамоты губернатора Челябинской области, Почетная грамота в честь юбилея телекомпании вручена руководителю медиахолдинга, и. о. генерального директора Анне Вороновой. Также сотрудники телеканала получили благодарности и благодарственные письма из рук Алексея Текслера. Почетные грамоты и благодарности сотрудникам ОТВ вручила и глава города Челябинска Наталья Котова.

«Ваша команда — это всегда высокий профессионализм. Отмечаю вашу оперативность, ее корректность, что немаловажно. Слежу за вашими медиапроектами, которые вы реализуете о жизни нашего региона, о наших земляках. Я считаю, что творческий, увлеченный, талантливый коллектив стал залогом успехов ОТВ. За 20 лет телеканал стал кузницей кадров. Телекомпания неоднократно завоевывала различные награда на региональных и всероссийских профессиональных конкурсов. Но самое главное — признание и доверие своих зрителей, жителей Челябинской области»,

— сказал Алексей Текслер.

Он также отметил, что со многими журналистами знаком лично, много километров по области работники телевидения проехали с губернатором во время выездов. Глава региона пожелал гостям карьерного роста, профессиональных вершин и благополучия.

«Инфоповодов будет много. Это вам я обещаю. Каждому из вас я желаю успехов, удовлетворения от работы, достижения новых вершин», — сказал губернатор.



«От лица коллег и от себя лично хочу выразить благодарность за ту высокую отметку наших достижений и нашей работы. Мы продолжим работать также эффективно и доносить до жителей Челябинской области свежую и достоверную информацию», — в ответном слове сказала исполняющая обязанности генерального директора медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова.

Она обратилась к сотрудникам телеканала и поблагодарила их за самоотверженный труд.

«Коллеги, искренне поздравляю вас с этим наградами, благодарю за труд, профессиональное мастерство и верность общему делу — всестороннему и объективному освещению событий в Челябинской области, доведение ее до каждого жителя», — сказала она.



