Алексей Текслер наградил семью, где растут 9 детей

Также в ходе церемонии награды вручены волонтерам, промышленникам, деятелям культуры и спорта, образования и здравоохранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды южноуральцам, которые вносят значимый вклад в развитие Южного Урала и укрепление страны. На церемонии чествовали представителей ключевых отраслей — промышленности, культуры, спорта, образования, здравоохранения, а также волонтеров. Вручены ордена и медали федерального и областного уровня, присвоены почетные звания.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что награжденные являются примером высокой самоотдачи, профессионализма, патриотизма и преданности своему призванию:





«Мы гордимся вами, дорогие друзья! Высоко ценим то, что вы сделали и продолжаете делать для своей отрасли, для региона и всей нашей страны».

Орденом «Родительская слава» отмечена семья Фоменко из Златоуста. Протоиерей Андрей вместе с супругой Натальей воспитывают девятерых детей, ведут активную просветительскую и образовательную деятельность. Глава региона подчеркнул, что именно такие семьи — основа духовной силы нашей страны.

Особое внимание было уделено трудовым коллективам стратегически важных промышленных предприятий. Губернатор отметил, что сегодня, в непростой для страны период, Южный Урал вновь стал опорным центром страны, а предприятия оборонно-промышленного комплекса региона работают непрерывно, выполняя все планы и задачи.

За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны орденом Александра Невского награжден коллектив симского завода «Агрегат». Также высокие награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — получили сотрудники ряда стратегических предприятий региона.

«Спасибо вам, друзья, за доблестный труд, за помощь нашей армии. Это очень важно», — подчеркнул Алексей Текслер.





В сфере культуры орденом «За заслуги в культуре и искусстве» отмечен многолетний труд художественного руководителя Златоустовского драматического театра «Омнибус» Александра Романова.

Губернатор вручил медаль «За труды в культуре и искусстве»; семи южноуральцам присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный спасатель Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и «Заслуженный энергетик Российской Федерации»; шести жителям региона объявлена Благодарность главы государства.

Вручил губернатор и областные награды: два человека удостоены медали «За вклад в развитие Челябинской области», среди них — один из основателей челябинской школы дзюдо, заслуженный тренер России Александр Миллер, чье имя носит профильный региональный центр спортивной подготовки. Также была вручена медаль «За заслуги перед Челябинской областью» II степени. Нагрудный знак отличия «За содействие специальной военной операции» получил руководитель карабашского благотворительного фонда «Боевая опора» Павел Киржацких, неоднократно доставлявший помощь, технику и оборудование военнослужащим. Знаками отличия «За безупречную службу» награждены два человека.

Девяти деятелям культуры присвоены почетные звания «Заслуженный артист Челябинской области» и «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области». Кроме того, были присвоены почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области», «Заслуженный работник дорожного хозяйства Челябинской области», «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».

Завершая церемонию, губернатор еще раз поблагодарил земляков за высокие достижения, за верность профессиональному долгу, за стремление всеми силами помогать родному региону и стране, пожелал им новых успехов и здоровья.