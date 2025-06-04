Алексей Текслер наградил победителей и призеров олимпиад школьников

Ребята также получили денежное вознаграждение

На Южном Урале наградили самых умных школьников. Дипломы от главы региона получили 70 победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад школьников, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году победители получат по 200 тысяч, призеры — по 100 тысяч рублей. Выплаты произведут и наставникам учащихся.

«Ваши отличные результаты — это не только личный успех, но и победа всего Южного Урала. На протяжении последних пяти лет наш регион уверенно входит в число лидеров по качеству участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников», — сказал Алексей Текслер.

В рамках поддержки молодежи в регионе ежегодно вручается премия губернатора, организуются выездные и профильные смены для олимпиадников, учебно-тренировочные сборы к заключительному этапу ВсОШ, а подготовку ребят проводят школьные педагоги, вузовские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В 2025 году Челябинская область вошла в десятку регионов по количеству участников заключительного этапа ВсОШ.