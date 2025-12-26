Алексей Текслер наградил отличившихся на службе спасателей

И детей, которые проявили героизм в экстремальных ситуациях

В преддверии Дня спасателя, который будут отмечать в эту субботу, 27 декабря, губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию МЧС России, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Спасатели первыми оказываются на месте чрезвычайных происшествий и техногенных аварий. Противостоят природной стихии. Эта служба требует предельной собранности и выдержки, умения действовать решительно и четко», — обратился к участникам мероприятия Алексей Текслер.

Глава региона вручил награды проявившим мужество и отвагу при исполнении служебного долга. Например, медалью «За спасение погибавших» награждены прапорщик внутренней службы Максим Табаров и ветеран Главного управления МЧС России по Челябинской области Илья Созыкин за спасение тонущего человека во время паводка в Еткульском округе.

Также медалью награжден старший сержант внутренней службы Радик Бадретдинов, который в ходе пожара в Копейске спас женщину, оступившуюся на автолестнице при спуске с шестого этажа.

Алексей Текслер заметил, что значение спасательной службы растет. Регион регулярно закупает новую технику, оборудование и современные спасательные средства для подразделений МЧС. С 2019 года в регионе построено и оснащено пять новых зданий пожарных депо. Уделено внимание развитию тренировочного процесса для пожарных и спасателей. Также развиваются региональные пожарная и спасательная службы.

«Будем и дальше укреплять материально-техническую базу. Создадим все условия, чтобы люди всегда могли рассчитывать на своевременную помощь спасателей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также отметил детей, проявивших личное мужество и героизм в экстремальных ситуациях. Школьники получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и поощрительные письма главы региона.

Среди награжденных Даниль Фаттахов, который заметил пожар в деревне Сураково и вывел из дома хозяев с детьми; Руслан Турмухаметов, который проснулся от едкого дыма и бросился на помощь своим родным — разбив окно, он эвакуировал из горящего дома бабушку и дедушку.

Надежда Тодышева спасла на пожаре двух братьев и двух сестер. Кира Гибатова по дороге домой увидела густой дым и незамедлительно позвонила по телефону в МЧС — это позволило спасти пострадавшего на пожаре мужчину. Руслан Юсупов вызвал скорую помощь мужчине, которому стало плохо на улице, и до прибытия медиков поддерживал пострадавшего.