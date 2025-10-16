Алексей Текслер наградил общественников, которые помогают бойцам СВО

Церемония прошла на Петровских образовательных чтениях

Губернатор Челябинской области вручил награды общественным и религиозным деятелям, которые вносят вклад в поддержку спецоперации. Награждение произошло на открытии Петровских образовательных чтений в Магнитогорске, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня казаки нашего региона с честью выполняют свой долг на передовой специальной военной операции. На фронт ушли и многие священники и имамы. Они постоянно поддерживают наших бойцов. Южноуральские храмы и мечети стали центрами сбора гуманитарных грузов. Повсеместно эту работу координируют служители церкви, и в этом плане я благодарен архиереям Русской православной церкви, владыкам Алексию, Зосиме и Павлу, муфтию Ринату-хазрату и всем неравнодушным верующим», — отметил Алексей Текслер.

Знак отличия Челябинской области «За содействие специальной военной операции» губернатор вручил епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Зосиме, генеральному директору ООО «УралЭнергоРесурс» Антону Зубкову, ректору МГТУ имени Носова Дмитрию Терентьеву и председателю совета стариков Оренбургского казачьего войска Александру Егорову.

Также глава региона передал почетные грамоты и благодарности работникам образования и культуры за вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи.

В свою очередь казаки Оренбургского казачьего войска на Петровских чтениях поблагодарили губернатора Челябинской области Алексея Текслера за поддержку бойцов на СВО.