Алексей Текслер наградил медалью главу Златоуста Максима Пекарского

Накануне мэр сообщил об отставке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени главы Златоуста Максима Пекарского. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Наградить Максима Пекарского за особые заслуги в сфере муниципального управления, направленные на развитие физической культуры и спорта Златоуста»,— говорится в документе.

Напомним, 27 мая мэр Златоуста заявил, что уходит в отставку досрочно. 30 мая депутаты рассмотрят заявление на заседании, а также примут решение о назначении врио главы округа.

Максим Пекарский поблагодарил всех за сотрудничество и пожелал Златоусту развития и процветания.