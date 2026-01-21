Алексей Текслер наградил медалью главного врача ЧОКБ Дмитрия Альтмана

Медика отметили за многолетний вклад в развитие Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер наградил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Дмитрия Альтмана, который возглавляет крупнейшую клинику региона — ЧОКБ. Саму награду медику вручат в торжественной обстановке, а 20 января на Совете главных врачей Алексей Текслер передал Альтману постановление о награждении и памятный адрес, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Вы уже стали человеком-легендой в региональном здравоохранении. Много десятилетий проработали в регионе и больше 30 лет — на ответственных руководящих постах. Сегодня вы возглавляете крупнейшую больницу, которая де-факто является главной больницей Челябинской области, центром здравоохранения нашего региона. Самые сложные и проблемные случаи ложатся на ваши плечи. Поэтому хочу от всей души поздравить вас с юбилеем и пожелать дальнейших успехов», — обратился к Альтману губернатор.

Коллеги также поздравили юбиляра и пожелали ему дальнейших успехов в благородной работе на благо южноуральцев.