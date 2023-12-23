Алексей Текслер наградил медалями и знаком отличия нескольких жителей Челябинской области

Рассказываем, кто представлен к наградам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал ряд постановлений о награждении медалями и знаком отличия южноуральцев, отличившихся в своей профессии. Соответствующие документы опубликованы на портале официальной правовой информации.

Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени за деятельность по организации, развитию и популяризации физической культуры и спорта, а также развитию детско-юношеского спорта награждены Исмагил Абдурахманов — тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы и Виктор Кадолин — тренер физкультурно-спортивного клуба Южно-Уральского государственного университета.

Также медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени награждены работники Научно-исследовательского института по измерительной технике — радиотехнических комплексов имени А. М. Брейгина: главные конструкторы проекта Управления стратегического развития Исаак Москович и Шаукат Хусаинов, а также Николай Шишканов — ведущий инженер Научно-исследовательского радиотехнического отдела № 3. Губернатор отметил их деятельность по внедрению достижений науки и техники в промышленное производство, обеспечению безопасных условий труда и достижению высоких показателей эффективности промышленного производства.

Знаком отличия «За смелость и отвагу» за самоотверженность и решительные действия при спасении людей, при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья награжден Егор Тимофеев — глава Нагайбакского района.

Кроме того, Алексей Текслер присвоил почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области» первому замначальника Главного контрольного управления Челябинской области Павлу Перебатову.