Алексей Текслер наградил лучших школьников и студентов Челябинской области

Премии губернатора Челябинской области также получили наставники талантливой молодежи

«Среди лауреатов премии традиционно много педагогов, наставников, организаторов, школьников, победы которых на международных, всероссийских конкурсах и олимпиадах вызывают гордость. Отдельно отмечу студентов и молодых активистов, лауреатов премии. Когда вы участвуете в волонтерском движении, студотрядах, реализуете социальные проекты, то развиваете одновременно и себя как личность, и наш регион. Успехов вам на этом пути, дорогие ребята»,

— обратился к присутствующим в зале Алексей Текслер.

В Челябинской области 63 южноуральца получили премии губернатора, а также премии имени Поляничко за достижения в науке, культуре, творчестве, добровольчестве и общественной деятельности. Заслуженные награды в понедельник, 27 декабря, им вручил глава региона Алексей Текслер в рамках Молодежной ассамблеи.

«Как волонтер вместе с ребятами выступаю с концертами в домах престарелых, детском доме нашего района. Проводим социальные акции, одна из таких — благотворительная акция в поддержку детей, имеющих тяжелые заболевания»,

— поделилась Александра Васюкова.

«Вы — будущее Челябинской области, я горжусь вами. Друзья, не сбавляйте обороты, всегда в моем лице вы найдете поддержку»,

— сказал Алексей Текслер.

В Челябинской области активно развивается добровольческое движение. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 22 тысячи волонтеров, а в 2021 году эта цифра увеличилась до 33 тысяч. Одна из волонтеров, десятиклассница Брединской школы № 1 Александра Васюкова, стала лауреатом премии главы региона.Лауреатами премии губернатора Челябинской области за вклад в развитие молодежной политики в регионе стали 53 южноуральца, еще 10 — удостоились премии имени В.П. Поляничко. Они ежегодно присуждаются талантливой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Алексей Текслер отметил, что и дальше будет рассчитывать на активную позицию молодых.Губернатор поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья, сил и удачи в новом году.