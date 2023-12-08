Алексей Текслер наградил лучших аграриев по итогам 2023 года

Победители регионального конкурса добились самых высоких результатов

В резиденции губернатора состоялась церемония награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2023 году. Алексей Текслер встретился с лучшими агрономами, доярками и комбайнерами и вручил им заслуженные награды. Губернатор отметил вклад собравшихся в продовольственную безопасность не только области, но и страны, передает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер отметил, что год для аграриев был непростой, но им удалось завершить успешно этот сезон.

«Каждый из вас, ваши трудовые коллективы внесли большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашего региона и всей страны. Наш агропромышленный комплекс готов к серьезным вызовам. Уже несколько лет по основным продуктам питания мы имеем профицит. Занимаем лидирующие позиции в стране и федеральном округе. И по праву гордимся этим», — уточнил Алексей Текслер.





В правительстве отметили территории, где собрали большой объем зерновых: Кизил, Бреды, Агаповка, Верхнеуральский, Нагайбакский и Троицкий районы, Чесма. Всего по области собрано свыше двух миллионов тонн зерна.

«В этом году из-за дождей мы больше собрали фуражного зерна. Возникли вопросы с хранением, переработкой и реализацией. Эти вопросы надо решать и сегодня, и на перспективу. Помогать хозяйствам перерабатывать фуражное зерно на комбикорма. Это тоже выход, тем более что мы делаем особую ставку на развитие животноводства. Ставлю эти задачи областному министерству сельского хозяйства»,

— подчеркнул губернатор.



Алексей Текслер поставил задачу аграриям — готовиться к следующей посевной: планировать структуру посевов, учитывая конъюнктуру рынка, приоритеты спроса, увеличивать посевные площади культур.

На 19% к прошлому году вырос урожай овощей. Картофеля вырастили больше на 9%. В производство овощей и картофеля регион привлек в этом году 95 млн рублей дополнительно. Это меры поддержки по федеральному проекту, в который вошел регион.





Хорошие показатели и в садоводстве. В Челябинской области по итогам 2023 года вырастили в 1,5 раза больше собственных фруктов и ягод, чем в прошлом году (754 тонны в 2023 г., 502 тонны в 2022 г.).

Обратил внимание Алексей Текслер и на сферу животноводства и производства молока.

«Эта сфера более трудоемкая, капиталоемкая, инвестиции окупаются не скоро. Поэтому радует, что строим новые животноводческие комплексы, кормовые цеха, доильные залы. Это позволит уже в ближайшее время увеличить производство молока в регионе более чем на 20 тыс. тонн. И для этого сохраним все действующие меры господдержки молочного животноводства»,

— добавил губернатор.



В правительстве отметили, что в целом на развитие агропромышленного комплекса было направлено более 2,5 млрд рублей. Напомним, на 2024 год Алексей Текслер выделил дополнительно 350 млн рублей на пополнение запасов семян.

«Задачи в агросекторе стоят большие — и у производителей, и у переработчиков. Имея профицит продовольствия, нужно развивать экспорт, и мы помогаем находить новых партнеров. Внедряем современные технологии и материалы, поощряем цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производственных процессов. Поступательно переходим к интенсивному земледелию»,

— резюмировал губернатор.



Победители областного конкурса получили дипломы и премии губернатора. Всего определено более 60 победителей в 30 номинациях. Среди лучших сельхозтерриторий первое место завоевал Кизильский район, второе — Троицкий, третье — Сосновский район. Глава района-победителя Александр Селезнев получил символическое знамя соревнования.