Алексей Текслер наградил лучших педагогов Челябинской области

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Сегодня, 5 октября, Алексей Текслер вручил губернаторские премии 50 лучшим работникам образования Челябинской области. Также глава региона отметил благодарственными письмами финалистов областного конкурса «Лидер в образовании». Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Обращаясь к педагогам, глава региона поблагодарил их за работу по обучению и воспитанию молодого поколения.

«Профессия педагог особая. Я горжусь вами. Когда мы говорим о развитии региона, самое важное — вложение в образование, которое невозможно без педагогов. Сильный педагог — это сильный ученик. Желаю каждому из вас добиваться еще больших результатов, становиться лучшими», — подчеркнул губернатор, пообещав, что власти региона продолжат обновлять оснащение школ и строить новые объекты.

Алексей Текслер напомнил, что на Южном Урале трудятся 65 тысяч педагогических работников. Благодаря их самоотверженной работе южноуральские школьники находятся в пятерке лидеров Всероссийской олимпиады, а студенты техникумов и колледжей — традиционно в десятке лучших в стране по результатам участия в движении «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».

Глава региона также отметил колоссальную воспитательную и патриотическую работу, которую ведут учителя с детьми и молодежью.

Во время торжественного приема губернатор вручил благодарственные письма десяти финалистам областного конкурса среди руководителей образовательных организаций «Лидер в образовании». Профессиональное состязание длилось несколько месяцев. Лучшими стали Роза Денисенко (Саткинский район), Дмитрий Звеков (Челябинск), Елена Иванова (Магнитогорск), Анна Маркелова (Челябинск), Наталья Никифорова (Магнитогорск), Сергей Попенов (Ашинский район), Надежда Сибирякова (Златоуст), Светлана Смирнова (Еткульский район), Михаил Урвачев (Снежинск), Татьяна Юдина (Челябинск).