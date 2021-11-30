Алексей Текслер наградил лучших аграриев Челябинской области

Губернатор поблагодарил всех причастных к сельскому хозяйству за профессионализм

Во вторник, 30 ноября, в правительстве региона губернатор Челябинской области наградил лучших аграриев. Алексей Текслер произнес слова благодарности селянам и сельхозпроизводителям, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«В каждом коллективе вы решаете важнейшую задачу — вкусно и качественно накормить своих земляков, обеспечить продовольственную безопасность нашего региона и всей страны. Последние два года южноуральский агропромышленный комплекс работал в сложных, а подчас экстремальных условиях, но тем дороже достигнутые результаты. Урожай зерновых в бункерном весе составил один миллион 120 тысяч тонн, практически на 40 тысяч тонн больше уровня прошлого. Учитывая засуху, результат этого года достойный. В этом году наша область пережила масштабные снежные бураны, затяжную засуху, серию крупных пожаров. Непосредственно в сельском хозяйстве — вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Но все эти проблемы наши аграрии решают, а также продолжают создавать новые производства и осваивать инновационные технологии», — произнес Алексей Текслер.

Лучшими сельхозорганизациями в этом году также стали ООО «Хлебинка» и ООО «Совхоз „Береговой“». Лучшими бригадами по животноводству признаны отделение Сергея Суслова из СПК Коелгинское им. И. Н. Шундеева и Айгуль Асабаевой из крестьянского хозяйства «Карсакбаев КБ». Лучшим районом по итогам года стал Верхнеуральский, в тройку вошли Сосновский и Октябрьский районы.

В этом году лучшими птицефабриками стали Нагайбакский птицеводческий комплекс и Магнитогорский. Также награды вручили лучшим звеньям птичниц-операторов на птицефабриках «Чебаркульская птица» и «Равис». Кроме того, определены лучшие работники в рыбохозяйственной отрасли, специалисты в тепличных хозяйствах, операторы машинного доения, бригадиры в мясном животноводстве, кондитеры, ветеринарные врачи и фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств.