Алексей Текслер наградил 50 лучших соцработников Челябинской области

Глава региона поздравил их с наступающим профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел торжественный прием социальных работников региона. Глава региона поздравил их с наступающим профессиональным праздником и наградил отличившихся, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Вы выполняете важнейшую общественную миссию — ежедневно оказываете помощь нашим гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям. Благодаря вам многие люди обретают уверенность в себе, получают возможность вести полноценную жизнь. Самое главное — вас уважают, ценят, любят, и та обратная связь от людей, которые ежедневно общаются с вами, — это самая большая награда в вашей работе», — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер.

Пятьдесят лучших работников получили сегодня премию губернатора.

«Это, конечно, индивидуальные награды, но за ними в том числе стоит ваш коллектив. Поэтому, когда вы вернетесь в свои коллективы, обязательно передайте слова благодарности каждому сотруднику, кто работает рядом с вами», — попросил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что бюджет региона всегда будет социально ориентированным. Сейчас на Южном Урале реализуются крупные социальные проекты и внедряются современные формы социальной работы.

Так, по поручению губернатора разработан комплекс мер социальной поддержки граждан в связи с проведением СВО. В 2022 году участники спецоперации и члены их семей получили более 1 млрд рублей в виде единовременных выплат. По поручению президента России Владимира Путина в Челябинске открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Открываются семейные многофункциональные центры.

Также начали действовать новые меры соцподдержки: ежемесячные выплаты на второго ребенка и выплаты семьям, воспитывающим детей с редкими заболеваниями, компенсация аренды жилья лицам из числа детей-сирот и еще целый ряд льгот; сертификат на приобретение жилья для детей-сирот старшего возраста; Челябинская область вошла в число пилотных регионов по внедрению Регионального социального стандарта — это комплекс инструментов и решений для улучшения качества услуг в социальной сфере и повышения их доступности.

