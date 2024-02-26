Алексей Текслер на встрече с послом Казахстана в РФ предложил варианты транзита грузов на Китай

Стороны обсудили вопросы сотрудничества

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом республики Казахстан в России Дауреном Абаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в экономической сфере в части расширения внешнеторговых отношений и транспортно-логистического взаимодействия, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Челябинская область занимает ведущее место по товарообороту с Казахстаном после столичных регионов.

«Мы находимся рядом, нас связывают давние исторические и кооперационные связи. А сейчас наблюдаются позитивные тенденции экономического сотрудничества. В первую очередь, это положительная динамика в сфере АПК. Доля агроэкспорта в республику из Челябинской области в 2023 году составила более 50% от общего объема поставок наших аграриев за рубеж. На нашем рынке достойно представлены многие виды товаров народного потребления и пищевой продукции Республики Казахстан. В свою очередь южноуральские продукты питания можно встретить в любом супермаркете республики», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что среди предпринимателей растет интерес к сотрудничеству с партнерами из Казахстана. Речь идет о компаниях, которые выходят на экспортный рынок и основных экспортерах, которые расширяют номенклатуру и увеличивают объем поставок.

«Активно развиваются совместные проекты промышленных предприятий. Южноуральские предприятия открывают новые производства в Казахстане», — сказали в пресс-службе.

Губернатор отметил выгодное логистическое положение Челябинской области и развитую инфраструктуру.

«Это позволяет в короткие сроки выходить на любые ключевые транспортные артерии России, что, безусловно, привлекает компании, поставляющие товары из Казахстана в Россию», — отметили в пресс-службе.

Челябинская область является активным участником крупных международных логистических проектов, таких как транспортный коридор «Север-Юг». Из региона отправляют контейнерные поезда в Иран, Саудовскую Аравию и Индию через Казахстан.

«Предлагаю также рассмотреть вопрос транзита части грузов на Китай через переход Достык или другие коридоры. Все эти возможности открывают компаниям из Казахстана выход в мировой океан», — сказал Алексей Текслер.

Челябинская область нацелена на продолжение развития межрегионального сотрудничества. Действуют соглашения с шестью регионами Казахстана.

«Ждем делегацию Костанайской области с ответным визитом. Уверен, что ежегодные встречи дают дополнительный импульс развитию отношений соседских регионов. Несмотря ни на какие сложности, связанные с политикой других государств, нам необходимо продолжить движение друг к другу. Более восьми тысяч граждан Казахстана постоянно живут, учатся или временно работают на территории нашей области. Поэтому важно развивать дружественные связи, особенно среди молодежи, от которой зависит наше будущее», — добавил Алексей Текслер.

Он сообщил, что российской стороной на основе ранее выработанных договоренностей подготовлен проект Соглашения между правительством РФ и правительством республики Казахстан о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета.

Одним из важных вектором сотрудничества являются туристическая и спортивная сферы.

«Для расширения нашего взаимодействия у нас есть самое главное — политическая поддержка руководителей стран. Перед нами стоит задача — максимальное расширение номенклатуры взаимной торговли. Для нас важно развитие коридора „Север-Юг“, и мы будем работать в этом направлении. Запущены контейнерные перевозки из Челябинской области в Индию и Саудовскую Аравию через Казахстан. В прошлом году Президент Казахстана озвучил инициативу по запуску скоростных грузовых поездов по железнодорожной магистрали из Челябинской области. При этом мы знаем наши „узкие“ места и готовы над ними работать. Так есть необходимость реконструкции пункта пропуска на границе с Челябинской областью. В планах ее завершение до 2025 года», — отметил Даурен Абаев.

Посол сообщил о возобновлении прямых авиарейсов из Астаны в Челябинск. Это также даст дополнительный стимул развитию.

У делегации во главе с Дауреном Абаевым запланирована обширная рабочая программа в Челябинске. Сегодня и завтра они посетят АО «КОНАР», ДСТ «Урал» и другие промышленные предприятия.