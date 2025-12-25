Алексей Текслер: «Мы уделяем особое внимание развитию профессионального образования»

Губернатор принял участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина

В преддверии Нового, 2026 года и 25‑летия Государственного совета РФ прошло заседание по вопросам подготовки кадров для экономики страны. В мероприятии участвовал губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер. Заседание провел президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Владимир Путин обозначил кадровые вопросы как фундаментальные для развития страны, особенно в условиях стремительной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта.

Президент выделил ключевые задачи:



формировать на федеральном и региональном уровнях подходы к ответам на вызовы системы образования и рынка труда;

обеспечить профессиональный переход для граждан и возможности обучения в течение всей жизни;

пересмотреть программы обучения и провести массовую переподготовку педагогических кадров;

поддержать ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей;

развивать профориентацию молодежи.

«Кадры — это не функции, а прежде всего люди. Во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни»,— подчеркнул Владимир Путин.

С докладом выступил председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он предложил систематизировать и распространить по всей стране лучшие региональные практики по обучению и трудоустройству участников СВО.

В качестве успешного примера был отмечен опыт Челябинской области — в частности, выстраивание партнерских связей, включая сотрудничество с Донецкой Народной Республикой.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что задачи, поставленные президентом, полностью соответствуют работе, которая уже ведется в регионе.

«Мы уделяем особое внимание развитию профессионального образования в тесной связке с ведущими промышленными предприятиями. Южноуральские компании в кооперации с вузами открывают профильные факультеты, чтобы готовить кадры под конкретные высокотехнологичные производства»,— отметил губернатор.

Кроме того, в регионе:



активно ведется работа по профориентации молодежи;

идет цифровизация образовательной среды;

уделяется внимание переподготовке педагогических кадров, чтобы система образования отвечала вызовам развития технологий и ИИ.

Алексей Текслер отметил: для промышленного региона это стратегический вопрос, и работа в данном направлении будет продолжена.