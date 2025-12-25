В преддверии Нового, 2026 года и 25‑летия Государственного совета РФ прошло заседание по вопросам подготовки кадров для экономики страны. В мероприятии участвовал губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер. Заседание провел президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Владимир Путин обозначил кадровые вопросы как фундаментальные для развития страны, особенно в условиях стремительной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта.
Президент выделил ключевые задачи:
- формировать на федеральном и региональном уровнях подходы к ответам на вызовы системы образования и рынка труда;
- обеспечить профессиональный переход для граждан и возможности обучения в течение всей жизни;
- пересмотреть программы обучения и провести массовую переподготовку педагогических кадров;
- поддержать ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей;
- развивать профориентацию молодежи.
«Кадры — это не функции, а прежде всего люди. Во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни»,— подчеркнул Владимир Путин.
С докладом выступил председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он предложил систематизировать и распространить по всей стране лучшие региональные практики по обучению и трудоустройству участников СВО.
В качестве успешного примера был отмечен опыт Челябинской области — в частности, выстраивание партнерских связей, включая сотрудничество с Донецкой Народной Республикой.
Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что задачи, поставленные президентом, полностью соответствуют работе, которая уже ведется в регионе.
«Мы уделяем особое внимание развитию профессионального образования в тесной связке с ведущими промышленными предприятиями. Южноуральские компании в кооперации с вузами открывают профильные факультеты, чтобы готовить кадры под конкретные высокотехнологичные производства»,— отметил губернатор.
Кроме того, в регионе:
- активно ведется работа по профориентации молодежи;
- идет цифровизация образовательной среды;
- уделяется внимание переподготовке педагогических кадров, чтобы система образования отвечала вызовам развития технологий и ИИ.
Алексей Текслер отметил: для промышленного региона это стратегический вопрос, и работа в данном направлении будет продолжена.