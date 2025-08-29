Алексей Текслер: «Мы создаем уникальную образовательную среду»

«Школа 21» в Челябинске отмечает первую годовщину

Сегодня, 29 августа, челябинская «Школа 21» от Сбера отмечает свою первую годовщину. Более семи тысяч человек попытались, 239 — прошли обучение, написали тысячи кодов за год и… съели 187 пицц. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл детский трек «Школы 21» и вспомнил, с чего все начиналось, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Кампус стал 10-м в стране, благодаря большой команде профессионалов. Дизайн кампуса вдохновлен уральской природой. Алексей Текслер поделился воспоминаниями о том, как все начиналось:

«Здесь не было мелочей, и дружная команда Сбера, ЮУрГУ реализовала проект, и уже целый год вовлеченные люди работают под этой крышей. Первые выпускники „Школы 21“ уже проходят стажировки в IT-компаниях региона».





Он добавил, что первый день рождения кампуса знаменуется открытием детского трека, который активно поддерживается «Заводом роботов» и ЧКПЗ. «Школу 21. Старт» не называют детским уровнем — это площадка для 12—13-летних ребят, которые должны с самого начала чувствовать себя серьезными. Опыт Челябинска по созданию детского трека станет базовым для масштабирования по стране.





По словам главы региона, Челябинской области необходимы такие возможности и компетенции, как в «Школе 21» Сбера. Особенно важно развивать роботизацию и оставаться лидером этого направления.

«Мы уверены, что результаты будут более чем успешные. В целом мы создаем уникальную образовательную среду, ориентированную на инженерную составляющую. И в этом, наверное, одна из самых больших ценностей», — отметил губернатор.