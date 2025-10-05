Алексей Текслер: «Мы продолжим создавать лучшие условия для труда педагогов»

Важно, чтобы учителя чувствовали себя комфортно, подчеркнул он

Сегодня, 5 октября, в России свой профессиональный праздник отмечают учителя. Педагоги — это проводники в удивительный мир знаний. Благодаря им в Челябинской области подрастает поколение умных и талантливых ребят, которым предстоит создавать будущее России, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Вы уверенно поддерживаете стремление своих учеников к открытиям, воспитываете в них ответственность, уважение к труду и любовь к Родине. Южноуральские школьники и студенты завоевывают призовые места на международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, демонстрируют отличные результаты. За этими успехами стоит ежедневный кропотливый труд наставников»,— подчеркнул глава региона.

Для того чтобы школьники и дальше делали большие успехи, важно, чтобы учителя чувствовали себя уверенно, комфортно и могли реализовать себя в профессии. Для этого в Челябинской области делается многое: укрепляется и обновляется система образования, внедряются современные технологии и создаются лучшие условия труда для педагогов.

Алексей Текслер поблагодарил учителей за их непростой труд и пожелал им благодарных учеников и заслуженного общественного признания.

День учителя в России отмечают с 1965 года. Изначально педагоги принимали поздравления в первое воскресенье октября, но в 1994 году Россия присоединилась к международной традиции, и праздник закрепили за постоянной датой — 5 октября. Ее выбрали потому, что в этот день в 1966 году ЮНЕСКО и Международная организация труда подписали документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

В преддверии праздника традиционно награждают лучших педагогов.