Алексей Текслер: «Многодетные семьи в Челябинской области находятся в фокусе внимания»

А региональные меры поддержки семей с детьми, по словам губернатора, ориентированы на федеральное «демографическое меню»

С 2019 года на Южном Урале на социальную поддержку семей с детьми направлено почти 177 миллиардов рублей, и объем предоставляемой помощи ежегодно увеличивается, индексируются уже действующие выплаты и вводятся новые меры, причем в приоритете остается предоставление льгот и выплат многодетным. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Магнитогорске.

Так, соцподдержку на Южном Урале получают более 45 тысяч многодетных семей, а в основу работы в области положено так называемое демографическое меню*, введенное по поручению президента на федеральном уровне.

*«Демографическое меню» — это набор мер поддержки рождаемости, из которого регионы могут выбирать подходящие для них меры поддержки семей. С 2025 года концепция действует в 41 регионе России с самым низким уровнем рождаемости. Для этих регионов выделены отдельные федеральные бюджеты, которые можно потратить на определенные цели.

«Количество многодетных семей за последние шесть лет в Челябинской области выросло на треть. По вашему поручению сегодня в стране заработало „демографическое меню“. У нас показатели выше среднероссийских по коэффициенту рождаемости, мы не претендуем на федеральную поддержку, но это меню взяли в работу и за счет региональных средств поддерживаем», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Таким образом, благодаря решениям главы государства, выплатам из федерального бюджета и работе на региональном уровне в Челябинской области сформирована целостная система поддержки семей с детьми, которая начинается с момента беременности матери и продолжается до совершеннолетия ребенка, говорят в министерстве соцотношений.

«Перед нами стоит задача по созданию в регионе условий, способствующих росту числа многодетных семей, повышению уровня их благополучия», — говорит глава Минсоца Наталья Лугачева.

Она отмечает, что все чаще южноуральцы обращаются за областным материнским капиталом — он положен семьям, где родился третий или последующий ребенок. Также для таких семей предусмотрены такие меры поддержки, как областное единовременное пособие при рождении ребенка, ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье, а также федеральные выплаты: материнский капитал и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Так, в семье Андрея и Дарьи Ахлюстиных из Южноуральска растут трое детей — две дочки, Маша и Вера, и сын Миша. Родители уверены: многодетности не стоит бояться. Тем более с такой поддержкой, как в Челябинской области. Так случилось, что Мише необходимо было сделать платную операцию. От родственников Ахлюстины узнали, что медицинские услуги можно оплатить средствами областного материнского капитала, и обратились за помощью в соцзащиту. Все оформили быстро. Большая часть средств пошла на оплату операции, а оставшиеся средства семья планирует потратить на лечение зубов у детей.

«Областной материнский капитал — это огромная помощь, без которой мы бы не справились. Очень хорошо, что есть такая мера поддержки для многодетных семей», — поделилась Дарья Ахлюстина.

Кроме областного материнского капитала семья воспользовалась и другими мерами соцподдержки.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в Челябинске с 15 августа по 20 октября будут принимать заявления от многодетных семей на получение выплаты к новому учебному году.