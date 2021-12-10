Алексей Текслер: «Магнитогорск — это вторая столица нашей области»

Губернатор поделился впечатлениями о визите в город металлургов



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем instagram-аккаунте поделился планами по развитию Магнитогорска и отметил позитивные перемены в городе.

«Рад видеть, как планы становятся реальностью и меняют жизнь людей к лучшему. Магнитогорск — это вторая столица нашей области. Не на словах, а на деле», — Пишет Алексей Текслер на своей странице в Instagram.

В 2021 году в Магнитогорске на линию вышли новые современные трамваи, а на следующий год для города закупят еще 40 новых вагонов.





В городском центре охраны материнства и детства сделали ремонт и установили новое оборудование, ради которого раньше приходилось приезжать в Челябинск.





Губернатор рассказал в социальных сетях, что в начале следующего года ликвидируют Магнитогорскую свалку, появится новый мусороперерабатывающий комплекс. Алексей Текслер так же отметил, что в будущем году в городе появятся новые дороги, а городская среда станет комфортнее.





Напомним, сегодня, в ходе визита в Магнитогорск, губернатор оценил развитие городского здравоохранения, экологические проекты градообразующего предприятия и строительство уникального парка «Притяжение».