Алексей Текслер: «Любовь к Родине объединяет жителей многонациональной Челябинской области»

Южноуральцы успешно развивают родной край

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Сплоченность всех народов, проживающих на территории нашей страны, была и остается основой для развития России, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наше единство проявляется в общей любви к Родине, уважении к ее истории и великим предкам. Каждый из нас готов защищать Отечество и будущее наших детей. Эти ценности и приоритеты объединяют всех жителей многонациональной Челябинской области»,— отметил глава региона.

Все народы, населяющие территорию Южного Урала, успешно работают на благо региона и всей страны. Вместе с правительством области они развивают экономику, промышленность, социальную сферу, реализуют крупные инфраструктурные проекты. Кроме того, они многое делают для приближения победы на спецоперации: успешно выполняют боевые задачи, в три смены работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и формируют гуманитарные грузы.

«Взаимная поддержка, трудолюбие и патриотизм делают нас сильнее, помогают преодолевать вызовы времени»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В праздничный день он пожелал южноуральцам счастья и новых успехов на благо Челябинской области.

Южный Урал отметит праздник с размахом. Во всех муниципалитетах запланированы концерты, фестивали и другие мероприятия.