Алексей Текслер: «Конституция определяет фундаментальные приоритеты государства»

Основному закону страны — 32 года

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается один из важнейших государственных праздников — День Конституции Российской Федерации. Основной закон страны был принят в 1993 году. Документ имеет высшую юридическую силу, и утверждаемые законы и правовые акты не должны ему противоречить.

«Основной закон страны определяет фундаментальные приоритеты государства, в числе которых патриотизм, крепкая семья, уважение к исторической памяти, защита Родины. Наш общий долг — сохранять и укреплять эти ценности, воспитывая новые поколения россиян в уважении к закону, моральным нормам и духовным ценностям»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что, только опираясь на традиции, южноуральцы и все россияне уверенно идут вперед, решают масштабные задачи, отвечают на вызовы времени и укрепляют мощь и силу своей Родины.

Интересно, что официально Конституция вступила в силу 25 декабря 1993 года — в день ее опубликования. Датой праздника выбрали день проведения референдума по принятию документа — его провели 12 декабря того же года.

В Конституции Российской Федерации закреплены основы общественной, экономической, политической, правовой и социальной систем государства, а также права и свободы гражданина, статус органов публичной власти и многое другое.