Алексей Текслер: «Карабаш развивается семимильными шагами»

Губернатор Челябинской области подвел итоги рабочей поездки в Карабашский городской округ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который сегодня, 18 июля, работает в Карабаше, посетил предприятие «Карабашмедь» и подвел итоги поездки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Основным видом деятельности «Карабашмеди» является производство черновой меди из медного концентрата и вторичного медесодержащего сырья. В течение трех лет — с 2019 по 2022 годы — компания реализует крупный инвестиционный проект «Техническое перевооружение предприятия, связанное с увеличением производительности до 240 тысяч тонн черновой меди, или 275 тысяч тонн анодной меди в год». Губернатору сообщили, что первые аноды компания планирует выпустить уже в этом году и поставить их на Кыштымский медеэлектролитный завод для получения катодной меди. Также Алексею Текслеру рассказали о модернизации предприятия.

По итогам поездки губернатор Челябинской области отметил, что раньше ситуация в Карабаше была достаточно сложной, и он поставил задачу себе и договорился с РМК о том, что в течение нескольких лет город преобразится. И сейчас, по словам Алексея Текслера, город возраждается.

«В Карабаше я бываю достаточно часто, и не просто так. Очень многие вспоминают недавнее прошлое, когда в городе была достаточно сложная ситуация, в том числе экологическая, и задачи, которые я поставил себе и о которых мы договорились с РМК о том, чтобы город и предприятия развивались семимильными шагами, как сейчас сказал один рабочий, и это действительно происходит. За последние годы произошли значительные изменения, в облике города появляются новые объекты: набережная, сквер, и мы видим объекты, которые строятся прямо сейчас. Само предприятие также постоянно модернизируется, увеличивает объемы производства. Неподалеку строится объект по производству удобрений, а это новые рабочие места»,— отметил губернатор.

И пообещал местным жителям, что работа по развитию и благоустройству территории Карабаша будет обязательно продолжена.